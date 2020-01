Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: LUCY sorprende PAUL a letto con ANNABELLE! (Di giovedì 9 gennaio 2020) Momenti scioccanti in arrivo per i telespettatori tedeschi di Tempesta d’amore! A poche settimane dalla tragica morte di Romy Ehrlinger (Désirée von Delft), nelle prossime puntate tedesche PAUL Lindbergh (Sandro Kirtzel) finirà a letto proprio con la spietata assassina della sua amata: Annabelle Sullivan (Jenny Löffler)! Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Annabelle vuole sedurre PAUL Annabelle e PAUL, Tempesta d’amore © ARD/Christof Arnold Che Annabelle sia una donna senza scrupoli è ormai chiaro da tempo, ma tra non molto la perfida figlia di Christoph (Dieter Bach) darà il peggio di sé. Nelle puntate italiane di Tempesta d’amore la bionda dark lady pianificherà infatti l’omicidio dell’odiata sorella Denise (Helen Barke). E questa volta la sua gelosia farà vittime… La Sullivan ... Leggi la notizia su tvsoap

