Renault - Clio e Captur portano al debutto l'ibrido E-Tech (Di giovedì 9 gennaio 2020) Dopo essere stata tra le prime Case a credere nellelettrico, la Renault entra anche nel mercato delle ibride e lo fa con una soluzione del tutto originale, sviluppata interamente dai propri tecnici. La nuova Clio E-Tech, presentata al Salone di Bruxelles, adotta un sistema basato su due motori/generatori elettrici e su un cambio meccanico elettroattuato a quattro rapporti a innesti frontali privo di frizione e di sincronizzatori, abbinato a un quattro cilindri a benzina di 1.6 litri da 140 cavalli. ibrido in serie o in parallelo. Il peculiare schema tecnico consente il funzionamento come ibrido in serie o in parallelo e ha la caratteristica di prevedere lo spunto utilizzando sempre il motore elettrico principale. Il motivo è semplice: mancando la frizione, non è possibile innestare gradualmente il quattro cilindri a vettura ferma per consentire la partenza. Questultima, invece, viene ... Leggi la notizia su quattroruote

