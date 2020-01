Le custodie dei giochi PS5 saranno caratterizzate dal colore nero? Ecco una convincente box art realizzata da un fan (Di giovedì 9 gennaio 2020) Con la rivelazione del logo ufficiale di PlayStation 5, molti fan si sono chiesti se il nero sarà il colore distintivo della next-gen di Sony, proprio come il blu è stato il colore distintivo di PS4. Anche se non sappiamo se il logo appena svelato sia indicativo della combinazione di colori della console di nuova generazione, l'aspetto di una box art fan made, che utilizza il nero come colore distintivo del sistema, è decisamente convincente.Il fan ha immaginato la custodia di un eventuale Ghost of Tsushima per PS5. Al momento il titolo è confermato per PS4 ma la fantastica copertina del gioco si adatta perfettamente a questo piccolo esperimento. Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

