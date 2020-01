Koulibaly cuore d’oro: regalo speciale a un senzatetto (Di giovedì 9 gennaio 2020) Kalidou Koulibaly del Napoli si dimostra un campione assoluto anche fuori dal campo. L’ultima dimostrazione, come racconta il CorSera oggi in edicola, è un regalo speciale dato a un senzatetto. Kalidou Koulibaly campione dentro e fuori dal campo. E l’ultimissimo grande esempio, come racconta quest’oggi il Corriere della Sera, è giunto proprio alla vigilia di … L'articolo Koulibaly cuore d’oro: regalo speciale a un senzatetto proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

