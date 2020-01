I colleghi di Castrucci, il prof pro Hitler: «Non ha avuto la dignità di presentarsi a un confronto tra pari» (Di giovedì 9 gennaio 2020) Non si placa la bufera su Emanuele Castrucci, il docente di filosofia del diritto, balzato agli onori delle cronache, se così si può dire, per alcuni tweet che inneggiavano ad Adolf Hitler e al regime nazista e per questi commenti indagato dalla magistratura per i reati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa, aggravata da negazionismo. Il 67enne ormai ex professore, in prepensionamento dal 1° gennaio scorso, non si è presentato davanti al Collegio di Disciplina dell’Università di Siena che si è riunito questa mattina per procedere alle audizioni sul procedimento disciplinare nei suoi confronti. E i suoi colleghi hanno condannato duramente la sua condotta: «Il professore Emanuele Castrucci non ha avuto la dignità accademica di presentarsi a un confronto tra pari». Ascoltati – spiega l’Adnkronos – ... Leggi la notizia su open.online

