Grande Fratello Vip, Pago: “Provo ancora un forte sentimento per Serena” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Ieri è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip 4 condotto da Alfonso Signorini. Tra i protagonisti di questa edizione del reality c’è anche Pago che qualche mese fa ha partecipato a Temptation Island con Serena Enardu. Quest’ultima è stata ospite in studio proprio per parlare della sua relazione con il cantante. Subito dopo l’ingresso in casa l’ex marito di Miriana Trevisan è stato chiamato in disparte e sono state mostrate le immagini del suo percorso nel programma condotto da Alessia Marcuzzi. La reazione di Pago è stata abbastanza evidente con le lacrime che hanno gonfiato gli occhi del cantante. Anche Serena è sembrata abbastanza emozionata. A questo punto Alfonso Signorini ha lanciato il primo televoto di questa edizione chiedendo al pubblico se la bella sarda potesse rimanere nella casa per una settimana. L’avventura di Pago e Serena ... Leggi la notizia su kontrokultura

