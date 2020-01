DIRETTA DAKAR 2020/ Streaming video: Carlos Sainz vince in auto!, 5tappa rally, (Di giovedì 9 gennaio 2020) DIRETTA DAKAR 2020 Streaming video e tv: vincitori Toby Price in moto e Carlos Sainz in auto nella quinta tappa disputata oggi, giovedì 9 gennaio 2020. Leggi la notizia su ilsussidiario

zazoomblog : LIVE Sport DIRETTA 9 gennaio: Alonso 7° nella quinta tappa della Dakar nuova Ferrari sviluppata sulle Pirelli 2019?… - infoitsport : LIVE Dakar 2020, quarta tappa in DIRETTA: Fernando Alonso lotta per la top20: “Ultimi 150 km infernali” - infoitsport : LIVE Dakar 2020, 9 gennaio in DIRETTA: Sainz vince tra le auto, Alonso 7°. Price, Giroud e Sotnikov svettano tra le… -