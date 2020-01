Acquista materiale edile online ma non riceve la merce: denunciato truffatore 35enne (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCalabritto (Av) – I Carabinieri della Stazione di Calabritto hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un 35enne della provincia di Reggio Emilia, ritenuto responsabile di truffa. A cadere nella trappola, un uomo del posto che, in cerca di prodotti per l’edilizia, veniva attratto dal prezzo oltremodo conveniente di alcuni specifici articoli messi in vendita su un noto sito di annunci on-line. Ignaro del raggiro in cui sarebbe incappato, effettuava il pagamento di circa 2.800 euro mediante bonifici effettuati sul conto corrente del “venditore” che, ricevuta la somma pattuita, ometteva la consegna del materiale. Attraverso una serie di accertamenti i Carabinieri sono riusciti ad identificare il presunto responsabile per il quale, alla luce delle evidenze emerse, è scattato il deferimento in stato di libertà. Si ricordano ancora una volta gli ... Leggi la notizia su anteprima24

