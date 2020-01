Stella Manente a La Pupa e il Secchione e Mediaset che sfrutta l’omofobia (Di mercoledì 8 gennaio 2020) «Mi trovavo senza saperlo in mezzo al Gay Pride. Lo so che è grave, ma non sapevo neanche cosa fosse un Gay Pride. Ho mostrato tutta questa manifestazione e ho detto delle brutte parole. Ne è uscito un caso mediatico» così Stella Manente, modella e concorrente del reality La Pupa e il Secchione e viceversa si è scusata per le frasi omofobe pronunciate durante il Pride di Milano nel luglio scorso. «Mi vergogno come persona per aver nominato Hitler. Capita che il nostro cervello non è collegato alla nostra bocca» ha detto l’influencer in un video dal “confessionale” durante la prima puntata. Stella Manente e il Gay Pride a sua insaputa Non tutti hanno però gradito la decisione di Mediaset di inserire la Manente nel cast del programma. Perché quel giorno la Manente in un video pubblicato su Instagram disse:«io sto perdendo il treno per colpa di ‘sta massa di ... Leggi la notizia su nextquotidiano

Perché non esiste più Hitler? Stella Manente - l’influencer choc contro il Milano Pride : Stella Manente, l’influencer contro il Pride di Milano: «Perché non esiste più Hitler?». Le dichiarazioni della Manente hanno fatto il giro del web scatenando l’indignazione di molti – tra cui Cristiano Malgioglio – poi sono arrivate le scuse e le motivazioni della modella. Ma procediamo con ordine.\\ Il Pride di Milano del 29 giugno è stato un evento che – secondo gli organizzatori – ha portato per le strade meneghine più di trecentomila ...

MarioManca : Con tutto il rispetto, ma io penso che una come Stella Manente, una donna che ha invocato il ritorno di Hitler e ha… - AlicelikeAudrey : Raga ma davvero state ancora guardando #lapupaeilsecchione dopo che nel “cast” è presente Stella Manente?! Ma vi pr… - AndreaDianetti : Stella Manente... L'Italia, il paese che ti premia. #lapupaeilsecchione -