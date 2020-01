Quanti sono i militari italiani in Iraq e cosa fa la Task Force Land attiva a Erbil (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il contingente italiano può restare in Iraq: a differenza dei militari statunitensi, i nostri connazionali non rientrano nella piano votato dal parlamento di Baghdad per espellere le truppe straniere. A confermarlo al Corriere, Ahmad al Assadi, deputato iracheno della coalizione di partiti sciiti Al Fatah, molto vicina a Teheran. Il contingente italiano «può restare in Iraq col compito di addestrare i quadri dell’esercito e della polizia irachena», ha dichiarato. Ma Quanti sono i militari italiani e a che scopo sono dispiegati in Iraq? Il contingente italiano «conta quasi mille soldati, è il secondo in termini numerici degli oltre settanta contingenti che forma la coalizione internazionale, tanto per importante per aiutarci a combattere i terroristi di Isis negli ultimi anni – ha affermato al Assadi -. Più numerosi di loro sono solo gli americani, ma con gli italiani ... Leggi la notizia su open.online

