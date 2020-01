L’eliminazione di Matteo Salvini «per via giudiziaria» (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Se persino il Corriere della Sera si accorge che ormai Matteo Salvini parla come Silvio Berlusconi allora la situazione è veramente grave e non particolarmente seria. Oggi Marco Cremonesi racconta quanto il Capitano sia francamente terrorizzato dall’accusa di sequestro di persona sulla nave Gregoretti da arrivare a inventarsi la persecuzione dei giudici, come accade a chi poi non finisce benissimo. E comincia a chiedere l’aiuto del pubblico, come in quei quiz televisivi in cui il concorrente non sa più che fare: Il 27 gennaio io sarò qui a festeggiare con voi. In cambio, a febbraio voi sarete in tribunale con me». L’ombra del processo possibile per i fatti della nave Gregoretti accompagna Matteo Salvini in tutte le tappe della sua maratona elettorale in Emilia Romagna. E così, l’assai probabile via libera del Parlamento al procedimento nei suoi confronti chiesto ... Leggi la notizia su nextquotidiano

