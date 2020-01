Jack Taylor, La Legge del più forte è la puntata di giovedì 9 gennaio su Giallo (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Jack Taylor su Giallo in prima tv la serie tv con Ian Glen Prosegue l’avventura di Jack Taylor in prima tv assoluta su Giallo canale 38 del digitale terrestre e 167 di Sky. giovedì 9 gennaio in onda la seconda puntata della terza e ultima stagione della serie irlandese con Iain Glein andata in onda in patria tra il 2010 e il 2016 con 9 episodi totali da 90-100 minuti. La serie tv irlandese è tratta dai celebri romanzi polizieschi di Ken Bruen, uno dei più importanti scrittori irlandesi dell’ultimo ventennio, con al centro un ex ufficiale di polizia diventato investigatore privato. 3×02 La Legge del più forte Intitolato in originale semplicemente “nemesis”, l’episodio scritto da Marteinn Thorison (che ha scritto tutti gli episodi) vede al centro la storia di un tormentato ragazzo rapito apparentemente per chiedere il riscatto ai ricchi genitori che ingaggiano ... Leggi la notizia su dituttounpop

