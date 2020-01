Influenza, vaccino universale più vicino: siero previene 6 ceppi (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il sogno di realizzare un vaccino universale contro l’Influenza sembra sempre piu’ vicino. Un gruppo di ricercatori della Georgia State University ha sviluppato un vaccino che offre protezione, almeno nei topi, contro 6 ceppi del virus Influenzale. Il nuovo preparato usa nanoparticelle a doppio strato che contengono le principali proteine del virus dell’Influenza, cioe’ M2 e NA. Dopo esser stati immunizzati con questo nuovo vaccino i topi sono stati esposti al virus dell’Influenza e sono risultati protetti dai 6 ceppi del virus. I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla rivista Advanced Healthcare Materials. “La combinazione di antigeni e nanoparticelle ha conferito ai topi una forte protezione incrociata”, ha affermato Ye Wang. “Puo’ proteggere i topi da diversi ceppi di virus Influenzale. Ogni stagione, abbiamo ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

