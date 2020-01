Roma, appartamento in fiamme: muore una donna di 80 anni (Di martedì 7 gennaio 2020) Incendio in una palazzina di Roma, in zona Case rosse: è morta una donna di 80 anni. Lo riferiscono i Vigili del fuoco, che sono intervenuti con diversi automezzi e hanno trovato il corpo all’interno di un appartamento durante le operazioni di soccorso. Sul posto anche il 118. In un primo momento si era parlato di un’esplosione, in realtà si tratta di un incendio, sviluppatosi intorno alle 9 e mezza di martedì 7 gennaio in un palazzo in via Civitacampomarano, nella periferia nord della Capitale. L'articolo Roma, appartamento in fiamme: muore una donna di 80 anni proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

