PS4 ha venduto 106 milioni di console e oltre un miliardo di giochi (Di martedì 7 gennaio 2020) Sony non ha portato PlayStation 5 sul palco del CES 2020. Abbiamo pensato che si potesse parlare del lato tecnologico della nuova console - i componenti interni che faranno funzionare tutto - ma non è accaduto nemmeno questo. Però abbiamo ottenuto il logo ufficiale PS5.Tuttavia, Sony ha rivelato alcune statistiche interessanti sull'attuale ammiraglia. Ad oggi PS4 ha venduto 106 milioni di unità nel corso del suo ciclo vitale. L'estate scorsa, abbiamo appreso che la console era arrivata a 100 milioni di unità, ma distribuite e non vendute. I dati dello scorso autunno indicano che le vendite totali erano a quota 97,4 milioni.Sony ha alcuni numeri impressionanti di cui vantarsi. Ha venduto 1,15 miliardi di giochi al dettaglio e in digitale; ha superato 5 milioni di unità vendute di PlayStation VR; attualmente conta 103 milioni di utenti mensili; e PlayStation Plus può contare su 38,8 ... Leggi la notizia su eurogamer

