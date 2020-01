“Mifsud temeva per la propria vita” (Di martedì 7 gennaio 2020) Abbiamo raggiunto Stephan Claus Roh, avvocato svizzero di Joseph Mifsud, il docente maltese finito al centro del Russiagate e della successiva controinchiesta del Procuratore John Durham sulle origini della presunta cospirazione russa russa. Roh commenta l’inchiesta pubblicata da InsideOver lo scorso 19 dicembre sulla presunta morte del suo assistito: “Inutile dire che siamo molto preoccupati, poiché il prof. Mifsud ha ripetutamente affermato che la sua vita è in pericolo, che è minacciato. La sua morte sarebbe molto probabilmente un crimine”. Sono queste le parole che ha espresso il legale del professore maltese di cui oramai da tempo non si hanno tracce. Nell’articolo sopra menzionato, è stato riportato come i magistrati della Procura di Agrigento siano oramai quasi certi di avere a che fare con un indagato che, in futuro, non avrà modo di difendersi né in un’aula di ... Leggi la notizia su it.insideover

