La mezza retromarcia della RAI su Rula Jebreal (Di martedì 7 gennaio 2020) La RAI innesta la retromarcia su Rula Jebreal. Dopo che la giornalista ha spiegato il motivo dell’esclusione da Sanremo l’amministratore delegato Fabrizio Salini ha convocato per oggi un incontro con Teresa De Santis, la direttrice di Raiuno in quota Lega che è stata indicata come responsabile del no, e Amadeus. La mezza retromarcia della RAI su Rula Jebreal Un vertice, spiega oggi il Corriere della Sera, per fare il punto (anche) sugli ospiti, come ha spiegato l’ad: «Le proposte della direzione artistica, già discusse con la direzione di Rai1, saranno oggetto, come di prassi, di un confronto con l’amministratore delegato, con il solo obiettivo di realizzare un grande Festival». Dall’entourage della direttrice intanto fanno sapere che non c’è stata nessuna censura sulla Jebreal. E che il problema semmai è la mancanza assoluta di condivisione sulla composizione di tutto il ... Leggi la notizia su nextquotidiano

mezza retromarcia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : mezza retromarcia