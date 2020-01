DeX for PC sui Samsung Galaxy S9 e Note 9 con Android 10: un regalo in più (Di martedì 7 gennaio 2020) Non sembrano finire le buone notizie per i possessori dei Samsung Galaxy S9 e Note 9, che con Android 10 e One UI 2.0 guadagneranno la compatibilità con Samsung DeX for PC, una caratteristica che il colosso di Seul ha introdotto a partire dai Note 10, e che consente di collegare il proprio device ad un PC Windows o Mac, in modo da usufruirne in un ambiente desktop mediate un cavo USB. Ponete il caso di dover lavorare per motivi professionali ad un documento salvato nella memoria dei vostri Samsung Galaxy S9 e Note 9, di volervi intrattenere con qualche titolo videoludico mobile che necessiti l'impiego di mouse o tastiera, oppure ancora di trovarvi nella situazione di trasferire file dal PC allo smartphone, e viceversa: quale miglior modo di farlo se non con l'innesto di Samsung DeX for PC? Il portale 'SamMobile' non lascia spazio a dubbi in questo senso: Android 10 e One UI 2.0 ... Leggi la notizia su optimaitalia

