Dalla Gregoretti al taglio dei parlamentari | la settimana calda del governo

La prima settimana di lavoro del 2020 del nuovo governo presenta una serie di appuntamenti e tante insidie per la tenuta del Conte Bis. Il governo Conte torna al lavoro dopo le feste natalizie e deve fare i conti con una settimana calda, secondo alcuni addirittura cruciale. La maggioranza dovrà trovare un accordo sulla prescrizione e dovrà confrontarsi con il primo esame sulla posizione di Matteo Salvini per il caso Gregoretti, tanto per citare due dei temi in agenda nella prima settimana di lavoro del 2020. Il vertice sulla prescrizione (che slitta di due giorni) Il 2020 del Conte Bis doveva aprirsi con un confronto sulla prescrizione. Il vertice di governo sulla Giustizia, fissato inizialmente per il 7 gennaio, è stato rinviato al 9. La sensazione è che si tratterà di una vera e propria resa dei conti tra le forze di ...

