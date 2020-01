Catania, 90enne picchia e uccide la moglie a bastonate (Di martedì 7 gennaio 2020) I fatti sono avvenuti lo scorso 3 gennaio ma la morte è avvenuta dopo giorni di ricovero. La tragica notizia arriva da Mascali, in provincia di Catania. Artefice dell’omicidio, un uomo di 90 anni che avrebbe ferito a morte la moglie di 79 anni colpendola ripetutamente con un bastone. Catania, lite tra marito e moglie: il 90enne la prende a bastonate Da tempo la coppia si era trasferita a Mascali da Regalbuto, dove era originaria. A monte di quello che sembrava essere un litigio da marito e moglie, gli inquirenti ipotizzano ci sia stata una discussione per un futile motivo diventato tale poi, da sfociare in tragedia. Il 90enne si sarebbe infatti servito del bastone per picchiare la moglie, provocandole profonde lesioni colpo su colpo. Giunta in ospedale nella notte del 3 gennaio, la donna è stata immediatamente soccorsa e i medici le hanno rilevato diverse fratture multiple e un ... Leggi la notizia su thesocialpost

