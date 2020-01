Agguato a un ex Juventus: ferito a colpi di pistola! (Di martedì 7 gennaio 2020) Agguato a un ex Juventus in queste ore: l’ex calciatore è stato ferito a colpi di pistola mentre era nei pressi della sua abitazione. Agguato a Darko Kovacevic, ex attaccante serbo che ha indossato in passato anche le maglie di Juventus (1999-2001) e Lazio (2001-2002). Lo riferiscono i media greci e ‘Corriere.it’, secondo cui l’attuale … L'articolo Agguato a un ex Juventus: ferito a colpi di pistola! proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

