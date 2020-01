Torino, Cairo: «L’anno è iniziato con il piede giusto!» (Di lunedì 6 gennaio 2020) Torino, tutta la soddisfazione del patron dei granata Cairo dopo la vittoria di ieri della squadra di Mazzarri sulla Roma Un 2020 che non poteva iniziare meglio per il Torino di Cairo. Ieri la squadra di Mazzarri ha infatti sbancato l’Olimpico battendo con una doppietta di Belotti la Roma. Su Instagram Urbano Cairo ha espresso tutta la sua gioia per il risultato. «Grande gioia ieri sera al primo goal del Gallo … Ora che l anno è partito con il piede giusto concentrati e affamati come non mai per la partita di giovedì contro il Genoa!! Forza Toro !!». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

TorinoFCFeed : Torino, Cairo festeggia su Instagram: “Grande gioia ieri!” - sportli26181512 : Cairo, felicità via Instagram: “Grande gioia ieri al primo gol del Gallo”: Cairo, felicità via Instagram: “Grande g… - Toro_News : Non solo Cairo... Ecco tutte le reazioni sui social dei giocatori granata: complimenti a Adopo e Milinkovic-Savic..… -