Nutriscore, continuano le polemiche. Italia contro le etichette (Di lunedì 6 gennaio 2020) La nuova classificazione dei cibi penalizza alcune specialità del nostro Paese. Il ministro Speranza attacca Nutriscore, il dibattito prosegue. Continua a far discutere l’applicazione del metodo Nutriscore. Si tratta di una nuova classificazione dei cibi che li etichetta in base a una scala a cinque “gradini”. Questo genere di graduatoria è stato creato in Francia, … L'articolo Nutriscore, continuano le polemiche. Italia contro le etichette proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

LaDiasilla : RT @DavidPuente: Ora, da bravi #recidivi, la Lega e Salvini continuano con Mario Giordano e quel suo programma di propaganda politica privo… - aldoceccarelli : RT @DavidPuente: Ora, da bravi #recidivi, la Lega e Salvini continuano con Mario Giordano e quel suo programma di propaganda politica privo… -