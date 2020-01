MARAN: «Questa sconfitta deve darci la rabbia per affrontare il Milan» – VIDEO (Di lunedì 6 gennaio 2020) Le parole di Roberto MARAN, intervenuto nel corso della conferenza stampa al termine di Juventus Cagliari – VIDEO Dopo la debacle del suo Cagliari all’Allianz Stadium, dimora della Juventus, Roberto MARAN chiede una risposta immediata ai suoi uomini. Ecco le parole del tecnico della compagine sarda in conferenza stampa. «deve influire in maniera positiva, già nella prossima gara contro il Milan. Quando trovi squadre del genere come la Juve, diventa difficile se commetti degli errori. Ci deve dare rabbia, fame, sangue agli occhi», ha dichiarato MARAN. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

