LIVE Dakar 2020, tappa 6 gennaio in DIRETTA: problema tecnico per Fernando Alonso, perde oltre due ore! (Di lunedì 6 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA SECONDA tappa – MOTO LA CLASSIFICA DELLA Dakar 2020 DOPO LA SECONDA tappa – MOTO 13.07 Fernando Alonso è finalmente arrivato all’intermedio del km 214 ma il suo ritardo parziale ammonta a 2 ore e 31 minuti! Sogni di gloria praticamente finiti per l’iberico, chiamato ad una rimonta disperata per rientrare nella top10. 12.52 Nel frattempo è praticamente ufficiale il successo nei camion del bielorusso Viazovich, capace di arrivare al traguardo di Neom con 1’46” di vantaggio sul russo Sotnikov e con 2’07” sull’altro russo Karginov. Limita parzialmente i danni il campione in carica Nikolaev, sprofondato a 14′ di ritardo nel corso dello stage per poi pagare 10’52” dalla testa alla fine della prova. 12.37 Marca riporta che la Toyota di Fernando Alonso è stata ... Leggi la notizia su oasport

