Giallo a Milano: anziana picchiata e uccisa in un agriturismo. Fermato un uomo (Di lunedì 6 gennaio 2020) Milano, anziana uccisa in un agriturismo. La donna è stata trovata morta con diverse ferite alla testa. Sul caso indaga la Squadra Mobile. Fermato un uomo Giallo nella periferia di Milano, dove una donna, un’anziana, è stata trovata morta, con ferite alla testa. L’omicidio è avvenuto nell’agriturismo gestito dai figli della signora, trovata senza vita dalla segretaria. Nella giornata del 6 gennaio le autorità hanno Fermato un uomo, un dipendente che lavorava nella struttura. Milano, anziana trovata morta in un agriturismo. Sarebbe stata picchiata selvaggiamente A ritrovare il corpo dell’anziana è stata la segretaria che lavorava nella struttura. Il ritrovamento è avvenuto nell’agriturismo Podere Ronchetto, situato in via Pescara, nella periferia di Milano. L’ampio spazio adiacente alla struttura è utilizzato come un parcheggio per i camper. ... Leggi la notizia su newsmondo

