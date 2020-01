Soleimani, le mosse di Trump allarmano il Papa. E in Vaticano è codice rosso (Di domenica 5 gennaio 2020) In Vaticano è codice rosso. Il pontefice segue costantemente gli avvenimenti in corso tra Teheran e Washington. L’uccisione del generale Soleimani campeggia dal 3 gennaio in prima pagina dell’Osservatore Romano. L’escalation di Donald Trump preoccupa gravemente Papa Francesco. Il cardinale Peter Turkson, prefetto del dicastero per lo Sviluppo, denuncia l’incombere di una “spirale di vendetta con tutti i segni… di tensioni e di guerra”. Il nunzio Vaticano in Iran sottolinea con forza in queste ore un concetto basilare di Francesco: “La buona politica è al servizio della pace, la comunità internazionale deve mettersi al servizio della pace”. L’Avvenire, giornale della Cei, riflette con esattezza (e con maggiore libertà da vincoli diplomatici) lo stato d’animo che regna nell’entourage Papale. L’eliminazione del generale iraniano Qassem Soleimani – ha scritto in un editoriale di prima ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

