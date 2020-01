Scuola, al via dal 7 gennaio le iscrizioni on line per il 2020/2021 (Di sabato 4 gennaio 2020) Dalle 8 di martedì 7 gennaio sarà possibile iscrivere on line i propri figli alle prime classi di elementari, medie e superiori per l’anno scolastico 2020/2021. Ci sarà tempo fino alle 20 di venerdì 31 gennaio per poter inoltrare la domanda via web. La circolare del ministero dell'Istruzione del 13 novembre 2019 contiene informazioni dettagliate anche sulle iscrizioni di alunni con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento e con cittadinanza non italiana e sulle iscrizioni escluse dalla modalità on line (LO SPECIALE Scuola). Cosa fare per inviare la domanda di iscrizione L’istanza può essere inviata dopo aver effettuato la preventiva registrazione al portale dedicato sul sito del ministero dell'Istruzione. La procedura di registrazione è disponibile già dallo scorso 27 dicembre. I genitori hanno a disposizione delle guide e dei video tutorial. A supporto anche le segreterie ... Leggi la notizia su tg24.sky

