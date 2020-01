Novità bollo auto 2020: come calcolarlo, scadenze e vantaggi (Di sabato 4 gennaio 2020) Vi siete già posti il problema del bollo auto 2020? Niente paura, siamo qui pronti a darvi tutte le informazioni del caso. come riportato da 'corriere.it', in primo luogo c'è da ribadire l'obbligo del pagamento solo attraverso PagoPa (Agenzia delle Entrate), in modo da combattere l'evasione fiscale per l'identificazione di ogni transazione mediante l'Identificativo Unico di Versamento. Chi vuole fare da sé senza affidarsi ad un intermediario (banche, poste, ricevitorie autorizzate, etc.), potrà farlo attraverso il sistema PagoPa, anche dall'app ufficiale (tra i metodi di pagamento accettati le carte di credito, PayPal, Bancomat Pay e Satispay). Non cambiano le scadenza del bollo auto 2020 (bisognerà effettuare il versamento entro l'ultimo giorno del mese successivo alla fine del periodo di validità), così come il calcolo della cifra dovuta. Questo significa che se, ad esempio, il ... Leggi la notizia su optimaitalia

