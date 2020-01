Attentato dinamitardo a Foggia nella notte: sei auto distrutte, danni a negozi e case (Di sabato 4 gennaio 2020) Ancora paura a Foggia, dove nella notte una bomba è esplosa. Fortunatamente, non ci sono vittime. Giovedì scorso ucciso un 53enne. Foggia – Paura nella notte nel capoluogo pugliese, dove una bomba è esplosa sotto la Discovery Range Rover, nella zona del cimitero. La deflagrazione ha provocato ingenti danni a sei auto parcheggiate – andate completamente distrutte – e a negozi e case vicine. Le testimonianze “Eravamo in casa abbiamo sentito questo boato fortissimo che ha fatto tremare tre palazzine“, ha dichiarato Antonio, un residente del complesso di palazzine in via D’Aragona a Foggia dove è esplosa la bomba. “Pensavamo ad una fuga di gas o qualcosa di simile. E invece siamo usciti sul balcone e abbiamo visto del fumo – prosegue Antonio –. Ci siamo accorti di quanto era accaduto. A causa della bomba si è spaccato il ... Leggi la notizia su newsmondo

MediasetTgcom24 : Foggia, attentato dinamitardo nella notte: terzo episodio in 5 giorni #foggia - CarbonAntonio : Attentato dinamitardo a Foggia - Italia_Notizie : Attentato dinamitardo a Foggia, danni ad auto e abitazioni -