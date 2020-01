Olimpia Milano-Zenit San Pietroburgo in tv oggi, Eurolega basket 2020: orario, streaming e programma (Di venerdì 3 gennaio 2020) oggi (3 gennaio) si svolgerà la sfida tra Olimpia Milano e Zenit San Pietroburgo, match valido per la diciassettesima giornata dell’Eurolega 2019-2020 di basket. Il programma della partita prevede un orario d’inizio alle 20.45 presso il Mediolanum Forum di Assago, pronto a dare tutto il proprio sostegno alle Scarpette Rosse per iniziare il nuovo anno con il piede giusto. L’Olimpia Milano sta attraversando un periodo piuttosto complicato nella massima competizione continentale: infatti, dopo una partenza a razzo che aveva proiettato i meneghini in vetta alla classifica con il record di 7-2, la squadra di Ettore Messina ha incassato sei sconfitte nelle ultime sette partite, discendendo all’ottavo posto, l’ultimo utile per la qualificazione ai quarti di finale. Lo Zenit San Pietroburgo, invece, è il fanalino di coda del torneo con il bilancio di 4 gare vinte e ... Leggi la notizia su oasport

