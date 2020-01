Brescia, muore la 48enne ricoverata per meningite (Di venerdì 3 gennaio 2020) Marzia Colosio, madre di due figli, è stata stroncata dalla meningite. La sepsi che l’ha uccisa sembra essere la stessa che aveva colpito la studentessa di Villongo. Non ce l’ha fatta Marzia Colosi, la 48enne che era ricoverata da giovedì agli Spedali Civili di Brescia per meningite. La donna, madre di due figli, residente a … L'articolo Brescia, muore la 48enne ricoverata per meningite è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

