Secondo gli analisti Nintendo Switch Pro potrebbe uscire nel 2020 (Di giovedì 2 gennaio 2020) Come ben saprete, Nintendo Switch Pro è una versione potenziata di Switch che pare sarà destinata solo all'uso casalingo, avvicinandola alle concorrenti.Durante un evento in compagnia di diversi analisti e addetti ai lavori, Serkan Toto di Kantan Games ha affermato che (sempre Secondo lui) Nintendo Switch Pro vedrà sicuramente la luce nel 2020, con un costo di 399 dollari.Sempre Secondo Toto, la nuova versione dell'ibrida Nintendo supporterà cartucce dotate di maggiore spazio, il 4K ed in generale monterà componenti superiori rispetto al modello standard. Come detto sopra, l'analista ha ipotizzato che il modello sarà lanciato sul mercato dopo le vacanze di Natale, questo per cercare di contrastare la nuova generazione che Microsoft e Sony si preparano a far scendere in campo.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

AnnalisaChirico : Secondo certa stampa, Conte ha salvato Ilva&Alitalia, Di Maio ha risolto la crisi libica, Lamorgese ha dimezzato gl… - espressonline : Inchieste esclusive, indagini e dossier originali. Ma anche satira, opinioni dissacranti e storie dal nostro Paese:… - CarloCalenda : Prima di tutto era lo scorso inverno. Secondo ho appena finito di mangiare una roba molto simile a quel cigno. Terz… -