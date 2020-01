Napoli, la follia di Capodanno: dottoressa presa a bottigliate in ospedale (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Due aggressioni in poche ore e nel primo giorno del 2020. Inizia nel peggiore dei modi l’anno per chi lavora negli ospedali per garantire salute. Le prime due aggressioni, denunciate dalla pagina Facebook “Nessuno Tocchi Ippocrate”, sono avvenute nel giro di poche ore. L’ultima in ordine di tempo è il petardo lanciato sotto l’ambulanza a Barra. La prima violenza del 2020 è invece stata registrata poco dopo la mezzanotte all’ospedale San Giovanni Bosco dove una dottoressa internista è stata aggredita verbalmente e fisicamente con una bottigliata in faccia, da un paziente probabilmente psichiatrico, senza un apparente motivo. “Molti gli episodi di aggressioni alle donne avvenuti nel 2019 ed è raccapricciante aprire il nuovo anno , con un episodio di violenza proprio contro una donna”, scrivono ... Leggi la notizia su anteprima24

