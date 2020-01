Incidente per il comico Uccio De Santis: dovrà essere operato (Di giovedì 2 gennaio 2020) Uccio De Santis è rimasto coinvolto in un Incidente stradale nella notte del 31 dicembre e si trova ricoverato al Policlinico di Bari, dove sarà sottoposto a un «trattamento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura della scapola sinistra». Lo ha comunicato una nota dell’ospedale pugliese dove si legge che De Santis è «affetto da una frattura pluriframmentaria scomposta da scoppio della scapola sinistra con importante versamento periarticolare». L’attore di Bitetto «in assenza di complicanze, potrà essere dimesso verosimilmente pochi giorni dopo l’intervento, e inizierà un periodo di riabilitazione, con tempi di recupero variabili tra i 30 e 40 giorni». Dal canto suo, Uccio ha voluto fare sapere di stare bene e ha affermato che «la caposala del pronto soccorso è stata straordinaria. Quando succedono queste cose ti rendi conto che c’è tanta gente che in ... Leggi la notizia su cronacasocial

