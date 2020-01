Il M5s perde un altro consigliere a Torino. Appendino in bilico (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il gruppo M5S al Consiglio comunale di Torino perde un altro consigliere che passa al gruppo Misto. A comunicare la decisione di lasciare è Aldo Curatella secondo il quale “non era questo il Movimento, non erano queste le finalità che ci si prefiggeva e non è più possibile restare all’interno di un contenitore che ha solo l’intestazione originaria ma è ormai quanto di più lontano si possa immaginare”. “Nel 2009 - spiega - dopo anni di vuoto politico, riconobbi in un piccolo gruppo di persone una forza politica alternativa che poneva al centro delle proprie azioni le persone, indipendentemente dalla loro estrazione. Una forza politica che nel motto ‘uno vale uno’ non voleva indicare che uno vale l’altro ma che ciascuno contava, in modo orizzontale, per portare poi avanti azioni politiche discusse e ... Leggi la notizia su huffingtonpost

