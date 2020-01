Gemma Galgani, così dimentica Juan Luis: come (e con chi) ha trascorso il Capodanno (Di giovedì 2 gennaio 2020) Dalle anticipazioni di Uomini e Donne si è capito che Gemma Galgani si appresta a ricominciare un nuovo anno al trono over da single. La storia con Juan Luis Ciano, il cavaliere di origini venezuelane arrivato in studio per corteggiarla, è infatti finita prima del previsto. Finita malissimo, tra l’altro. Juan, che nelle ultime puntate era finito sotto attacco di pubblico e opinionisti, è infatti stato “fatto fuori” nell’ultima registrazione del programma di Maria De Filippi del 27 dicembre scorso. In tv ancora non l’abbiamo visto, anche perché come ogni anno e come tante altre trasmissioni Mediaset per le feste natalizie Uomini e Donne è andato in vacanza e tornerà dopo la Befana. Ma dalle anticipazioni si sa già che, dopo tante puntate passate a difenderlo dalle accuse di Armando Incarnato, Gianni Sperti e pubblico, Gemma ha deciso di chiudere con lui. (Continua dopo la foto) E dal ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

