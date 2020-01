Calendario Europei 2020 calcio: orari, date, tv, programma, tabellone (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Dal 12 giugno al 12 luglio si disputeranno gli Europei di calcio 2020. La rassegna continentale sarà itinerante, per la prima volta non si disputerà soltanto in uno o due Paesi ma girerà per l’intero Vecchio Continente e le partite si giocheranno in ben 12 Stati. L’Italia vuole essere protagonista in questa kermesse, la nostra Nazionale si è qualificata attraverso un percorso netto di dieci vittorie e punterà a brillare nel torneo, i ragazzi di Roberto Mancini possono indubbiamente essere tra le grandi outsider e vogliono riportare il tricolore in auge dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018. Gli azzurri sono stati inseriti nel girone non impossibile con Turchia, Galles e Svizzera: si tratta di tre avversarie alla portata ma che non andranno sottovalutate, l’Italia avrà il vantaggio di giocare le partite della fase preliminare allo Stadio Olimpico di Roma e di ... Leggi la notizia su oasport

