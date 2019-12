Clima, nel 2020 vogliamo un miliardo di persone in piazza. Davanti a noi c’è un’occasione unica (Di martedì 31 dicembre 2019) di Giovanni Mori Un anno fa ho partecipato alla mia prima manifestazione per il Clima. Mi trovavo in Svizzera e stavo ultimando la tesi al Politecnico di Losanna per capire se fosse fattibile portare a zero le emissioni del campus universitario. Approfittavo dei sabati per esplorare il Paese e quel sabato prima di Natale ero diretto a Berna con un BlaBlaCar. Parlo con una ragazza in macchina con me: sta andando nella capitale perché quel giorno ci sarà la prima di una serie di manifestazioni chiamate KlimaStreik, Sciopero per il Clima. Ah, come la ragazzina svedese – preciso io, saputo. Sì, ma noi siamo svizzeri – precisa lei. Svizzera (e Belgio) sono state le prime nazioni a seguire la ragazzina svedese. Migliaia di ragazzi più o meno della mia età che non avevano la minima idea di quale fosse la quantità di CO2 presente in atmosfera o cosa fosse il carbon budget. Forse conoscevano gli ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

