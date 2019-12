Capodanno 2020 a Napoli, tutto pronto in piazza Plebiscito per il concerto (Di martedì 31 dicembre 2019) È tutto pronto in piazza Plebiscito per il concerto di Capodanno: il palco dove questa sera si esibiranno Stefano Bollani e Daniele Silvestri è già stato montato. Pronti anche i palchi sul lungomare, che nel corso della notte si trasformerà in una immensa discoteca all'aperto. Alle 18, poi, entrerà in vigore anche il piano traffico varato dal Comune. Leggi la notizia su napoli.fanpage

poliziadistato : Antonio, Anna, Marco, Carolina, Valentina, Giuseppe…sono solo alcuni dei tanti poliziotti che anche durante questo… - teatrolafenice : ?? Il programma dell’edizione 2020 del Concerto di Capodanno. Sarà la seconda parte del Concerto ad essere trasmessa… - enpaonlus : Botti di Capodanno 2020, ecco le 10 cose da fare secondo i veterinari Enpa per proteggere cani e gatti - Il Fatto Q… -