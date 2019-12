Calcio Napoli: sta per terminare un 2019 pieno di contraddizioni (Di martedì 31 dicembre 2019) Bene in Europa, malissimo in campionato, l’ammutinamento, le multe, il Calciomercato incompleto e il cambio di allenatore: ecco tutte le contraddizioni del Calcio Napoli nel 2019. Dalla vittoria sul Sassuolo in Coppa Italia alla… vittoria sul Sassuolo dello scorso 22 dicembre in zona Cesarini, con in mezzo tante, troppe contraddizioni. Potrebbe essere questa la rapida … L'articolo Calcio Napoli: sta per terminare un 2019 pieno di contraddizioni proviene da 2A News. Scritto da Luigi Maria Mormone Leggi la notizia su 2anews

ginoferrercalle : @sovrappeso @DaniloZanazzo @Ern4Pel Poi i fatti ognuno li analizza come meglio crede, mancherebbe. Ma in un calcio… - Fantacalcio : Napoli, continua il pressing del Liverpool su Insigne: la situazione - Piski76 : @MarteSportLive @GifGifuni @radiomarte Non inserire Higuain in questa squadra fa capire che di calcio a Napoli ne c… -