Rosso si dimette da Consiglio Piemonte

Roberto, l'assessore regionale dimissionario dopo l'arresto con l'accusa di voto di scambio politico mafioso, ha rassegnato le dimissioni anche da consigliere regionale e da consigliere comunale di Torino. Una decisione personale, precisa il suo legale, "maturata nella sua coscienza per il rispetto verso le Istituzioni e i cittadini". "Non era obbligato arsi - precisa il difensore - la sua è stata una scelta etica autonoma per senso di responsabilità politica".(Di lunedì 30 dicembre 2019)