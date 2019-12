Lorenzo Crespi: ‘Mi hanno distrutto usando la mia malattia’ (Di lunedì 30 dicembre 2019) Lorenzo Crespi, volto di numerose fiction di successo, torna in tv e lo fa nel salotto di Caterina Balivo. Ospite delle domande al buio di Vieni da me nella puntata in onda lunedì 30 dicembre (QUI il video), l’attore dice di essersi pentito di uno sfogo social risalente al 2014 in seguito alla brutta malattia che lo aveva colpito e che lo aveva portato più volte in tv proprio per esternare tutto il suo dolore anche per la condizione professionalmente precaria in cui si trovava. La malattia di Lorenzo Crespi “Nel 2014 sono stato male, avevo nascosto una malattia che avevo dal 2010, mi ha colpito una infezione polmonare, con 40 di febbre a casa, ho avuto uno sfogo sui social …” racconta Lorenzo Crespi. “A un certo punto sono intervenute persone che volevano aiutarmi a modo loro … invece di aiutarmi hanno aiutato se stesse distruggendo me per anni. ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

