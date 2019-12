Il 2020 sarà un anno pericoloso Per questo dovremo difendere diritti e democrazia

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Siamo tutti intenti, come spesso accade, alla politica interna. Accadono fatti nuovi e importanti. Giuseppe Conte promette una maratona governativa di tre anni e occorrerà monitorare attentamente il suo percorso. Nicola Gratteri ha iniziato un’indagine di fondamentale importanza contro la ‘ndrangheta e le sue complicità nel mondo politico e imprenditoriale e va appoggiato senza se e senza ma. E poi ci sono tanti altri temi di rilievo nazionale. Ma l’che sta per iniziareundecisivo eanche e soprattutto per le tendenze del quadro globale. Il quadro internazionale appare dominato da gravi pericoli e fenomeni estremamente negativi. Occorre menzionare in particolare le tendenze al riarmo e alla guerra, che già si manifesta massacrando decine di migliaia di persone come in Yemen, Siria (specie il Rojava), Libia e in molte parti dell’Africa. Il ...

