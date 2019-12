Calendario Badminton 2020: date, programma e guida di tutti gli eventi (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il 2020 sarà un anno particolare per il Badminton: la presenza dei Giochi di Tokyo, in Calendario dal 25 luglio al 3 agosto, quando verranno assegnati i titoli nelle cinque specialità olimpiche (singolare maschile e femminile e doppio maschile, femminile e misto), fa sì che non siano in programma i Mondiali. Per il Badminton azzurro saranno altri gli obiettivi da centrare, dato che la qualificazione alle Olimpiadi appare difficile da raggiungere: dall’11 al 16 febbraio a Lievin, in Francia, si disputeranno gli Europei a squadre, dove l’Italia sarà presente con il team maschile, mentre nella settimana seguente si disputeranno a Milano gli Italian Junior. Dal 21 al 26 aprile invece sono in Calendario gli Europei individuali, anche se la sede non è ancora stata definita, mentre il più importante torneo mondiale riservato alle squadre Nazionali, la Thomas & Uber Cup, vedrà ... Leggi la notizia su oasport

