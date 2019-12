Agrigento invasa dalla neve (Di lunedì 30 dicembre 2019) L’inverno è arrivato anche ad Agrigento. La colonnina di mercurio in questo week end si è abbassata notevolmente con temperature prossime allo zero. L’intera provincia si è trovata dentro la morsa del freddo facendo i conti anche con la neve. Diverse le città dell’entroterra che si sono svegliate come delle cartoline natalizie. neve ovunque e forti raffiche di vento. dalla protezione civile l’invito alla prudenza per far fronte ad una situazione rara e di carattere occasionale in tutto il territorio. Sofia Dinolfo  Leggi la notizia su ilgiornale

