Tromba d’aria a San Salvatore Telesino | distrutta una tendostruttura

Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 29 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSan(Bn) – Unad’aria si è scatenata questa sera su San. Unain Via Abbazia è stata completamentedalle raffiche di vento. Fortunatamente non si lamentano feriti, ma in quella struttura si era da pochi minuti conclusa una gara amatoriale che aveva visto la partecipazione di molti ragazzi. Se lad’aria di fosse scatenata solo pochi minuti prima, probabilmente le conseguenze sarebbero state assai gravi per i partecipanti perché l’impianto ha subito gravi danni. Il sindaco della cittadina Telesina, Fabio Romano, ha assicurato ad Antreprima 24 che, nonostante la violenza del vento, nessuno ha fortunatamente riportato ferite o traumi. Il Primo Cittadino ha anche sottolineato come lad’aria si sia di fatto accanita solo su via Abbazia per poi ...

farouka1967 : Tromba Marina ma pure io... (tromba d’aria) #leredita - entellatv : Il regalo della tromba d'aria del 3/11/2019... :-( :-( :-( -