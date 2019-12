Leggi la notizia su notizie

(Di domenica 29 dicembre 2019) Jole Santelli, Pippo Callipo, Francesco Aiello, Carlo Tansi sono i nomi deicandidati inseriti nelleper le elezioniindel prossimo 26 gennaio 2020. Nell’appuntamento elettorale i cittadini saranno chiamati a scegliere il nuovo Governatore della Regione. Nella stessa giornata, però, verranno scelti anche i nuovi componenti del Consiglio Regionale. Un appuntamento importante per tutte le forze politiche. Secondo il premier Giuseppe Conte, però, non si tratta di un banco di prova per il governo.2020: leLeper le prossime elezioniin(in programma il 26 gennaio 2020) sono state chiuse.unatra Jole Santelli, Pippo Callipo, Francesco Aiello, Carlo Tansi. Conosciamo meglio i profili dei candidati. Jole Santelli, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia, è la candidata ...

Agenzia_Ansa : #Regionali, presentate liste in #Calabria, è corsa a quattro Sono Jole Santelli, Pippo Callipo, Francesco Aiello, C… - notizieit : Presentate le liste per le regionali in #Calabria: sarà corsa a quattro - paolorm2012 : RT @AnsaCalabria: Presentate liste in Calabria, è corsa a quattro - Calabria -