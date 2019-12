Gli scivola il cellulare prova a recuperarlo e rimane a testa in giù

Leggi la notizia su baritalianews

(Di sabato 28 dicembre 2019) Una vicenda incredibile figlia dei giorni nostri quando, senza ilnon si riesce, anzi si crede di non riuscire proprio più a stare. Questa vicenda è accaduta in Francia dove un uomo, mentre passeggiava per strada, ad un certo punto ha perso ilche gli èto lungo un palo che era per strada, appunto. L’uomo hato a riprenderlo ma è rimasto incastrato in un palo ain giù. Per fortuna un uomo che passava di là lo ha visto e ha chiamato i vigili del fuoco che sono accorsi liberandolo. Questa vicenda è accaduta in Francia, a Gard. E’ accaduto di domenica mattina presso un palo del chiosco di Nimes Esplanade, di fronte all’hotel Novotel, in Francia. Il protagonista ha 23 anni e i vigili del fuoco sono riusciti ad estrarlo ma l’operazione ha richiesto parecchia fatica. Il ragazzo, pur di non perdere il suonon ci ...

