CorMez: scambio Politano-LLorente, se ne riparla a metà gennaio (Di sabato 28 dicembre 2019) L’ipotesi di uno scambio Politano-LLorente tra Inter e Napoli non è ancora decollata, ma neanche tramontata, scrive il Corriere del Mezzogiorno. La trattativa dipende molto dal futuro di Dries Mertens, che ancora non ha deciso se accettare l’offerta del Napoli, che non lo soddisfa in pieno. Sul belga ci sono anche le mire dell’Everton e dell’Inter. Tutto dipende da come si svilupperà la sua vicenda. Scrive il quotidiano: “L’ipotesi di scambio Politano-LLorente non è ancora decollata, tale idea potrebbe essere approfondita solo quando il Napoli avrà più certezze riguardo al futuro di Mertens, se ne potrebbe riparlare a metà gennaio. Politano piace tanto a Gattuso, rappresenterebbe una variante tattica rispetto agli esterni d’attacco che ha in organico perché da destra potrebbe tagliare dentro al campo con il suo mancino, come faceva Suso ai tempi del ... Leggi la notizia su ilnapolista

CorMez scambio Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : CorMez scambio